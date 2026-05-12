La Serie B si schiera insieme a Giovanni Malagò in vista dell’Assemblea Elettiva della Figc prevista per il 22 giugno. Le squadre di seconda divisione hanno espresso il loro sostegno in un momento di confronto tra le diverse componenti del calcio italiano. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

La Serie B si compatta attorno a Giovanni Malagò in vista dell’Assemblea Elettiva Federale della Figc del prossimo 22 giugno. In una nota, la LNPB comunica “il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane” sul tema, un lavoro incentrato “sul metodo e sui contenuti” e culminato nella stesura di un documento programmatico. Dalle consultazioni svolte dal presidente Paolo Bedin con i singoli club, dopo l’incontro in Figc con i potenziali candidati, è emerso “un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere”. La Lega Serie B aggiunge inoltre che, una volta formalizzata la candidatura, “si entrerà nell’analisi del relativo programma elettorale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figc, la Serie B appoggia Malagò

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Con tutta probabilità il prossimo 22 giugno Giovanni #Malagò verrà eletto Presidente della #FIGc. Il dirigente romano ha già convogliato su di sè il 54% dei voti: - Serie A 18% - Serie B 6% - AssoAllenatori 10% - AIC 20% x.com

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