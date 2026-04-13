Simonelli | Malagò candidato della Serie A per la Figc
La Lega Serie A ha annunciato che il suo candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio sarà l'ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale. La decisione arriva dopo una selezione interna e la comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore. La candidatura di questa figura è ora al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano.
La Lega Serie A ha scelto il suo candidato alla presidenza della Figc. Si tratta dell'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Presidente FIGC, la lega Serie A propone Malagò. Simonelli: “Prossimamente un confronto”Roma, 13 aprile 2026 – Si avvicina il 22 giugno, giorno delle elezioni del nuovo presidente della FIGC.