Simonelli | Malagò candidato della Serie A per la Figc

La Lega Serie A ha annunciato che il suo candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio sarà l'ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale. La decisione arriva dopo una selezione interna e la comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore. La candidatura di questa figura è ora al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano.