FIGC la Serie A punta su Malagò | ampia maggioranza in assemblea

In vista delle prossime elezioni federali, la Serie A ha espresso un sostegno diffuso nei confronti di Giovanni Malagò, con diciotto club che hanno manifestato la loro approvazione. Durante l’assemblea, si è delineata un’ampia maggioranza a favore della candidatura di Malagò, che riscuote consensi tra le squadre del massimo campionato italiano di calcio. La riunione ha confermato una forte coesione tra le società sul nome scelto.

La Serie A si compatta attorno al nome di Giovanni Malagò in vista delle elezioni federali del prossimo 22 giugno. Coem riportato da TMW, nel corso dell’assemblea di Lega, ancora in svolgimento, è emerso un consenso molto ampio nei confronti dell’ex numero uno del CONI, con ben 18 club favorevoli alla sua candidatura. A non sottoscrivere il sostegno sono stati soltanto Hellas Verona e Lazio, che tuttavia non si sono espressi apertamente contro. Si apre così ufficialmente la corsa alla presidenza della FIGC: Malagò dovrà eventualmente sciogliere le ultime riserve e formalizzare la propria candidatura entro il 13 maggio. Resta da capire quale...🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - FIGC, la Serie A punta su Malagò: ampia maggioranza in assemblea Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazioneLeao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:... Oggi assemblea di Lega: c'è la maggioranza per lanciare Malagò alla presidenza FigcLa Serie A è pronta a esprimere il proprio candidato alla presidenza federale: lo farà ufficialmente nell’assemblea di Lega di oggi.