Tra il jazz al Centro Gotico e le fiere di primavera a Piacenza Expo | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana a Piacenza si svolgono diverse iniziative: da venerdì 6 a domenica 8 marzo, presso Piacenza Expo, si tengono le fiere Apimell, Seminat e Buon Vivere, mentre al Centro Gotico si tiene un concerto jazz. Venerdì 6 e sabato 7 marzo, nell’ambito di Focus on kids, si svolgono incontri e spettacoli teatrali, e sempre venerdì, al Ridotto del Teatro Municipale, si tiene l’incontro dedicato all’Emilia-Romagna.

