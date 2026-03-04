Apimell Seminat e Buon Vivere | a Piacenza Expo tornano le fiere di primavera

A Piacenza Expo si svolgono da venerdì 6 a domenica 8 marzo le fiere di primavera Apimell, Seminat e Buon Vivere. Le manifestazioni attirano espositori e visitatori interessati ai settori dell’agricoltura, del giardinaggio e dello stile di vita sostenibile. Durante l’evento si potranno visitare stand dedicati a prodotti e tecnologie specifiche per queste aree. La manifestazione si svolge nel centro espositivo della città.

Tornano a Piacenza Expo le tre "fiere di primavera": Apimell, Seminat e Buon Vivere, in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Un fine settimana dedicato all'apicoltura, al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche italiane grazie alla contemporanea presenza di queste tre storiche rassegne, che rappresentano un importante punto di riferimento nel calendario fieristico nazionale e internazionale. «Piacenza Expo è la vetrina del nostro territorio – ha evidenziato Cavalli – una mission che cerchiamo di perseguire attraverso un'intensa e qualificata attività riconosciuta e apprezzata nel panorama fieristico italiano. Apimell,...

