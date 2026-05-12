Al via Transpotec Logitec | focus sul futuro del trasporto su gomma e sulla transizione ecologica

A Milano si apre la fiera Transpotec Logitec 2026, che si terrà dal 13 al 16 maggio presso Fiera Milano Rho. L’evento si concentra sul settore del trasporto su gomma e sulla transizione ecologica, attirando professionisti e aziende del settore logistico. Quattro giorni dedicati a presentazioni, esposizioni e incontri che affrontano le sfide e le innovazioni nel mondo della mobilità commerciale.

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Milano è pronta per accogliere Transpotec Logitec 2026, l’appuntamento fieristico di riferimento in Italia per la mobilità professionale e la logistica, in programma dal 13 al 16 maggio presso Fiera Milano Rho. L’edizione di quest’anno si preannuncia cruciale per il settore, animata da due grandi focus: l’assoluta centralità del trasporto su strada per l’economia nazionale e l’urgenza di una transizione ecologica non più rimandabile. I numeri, del resto, confermano la portata della sfida. Secondo gli ultimi dati Istat, il trasporto su gomma continua a rappresentare la spina dorsale indiscussa della logistica italiana: nel 2024 ha movimentato il 92,1% delle merci totali (1.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Transizione ecologica: Ferrara Expo al centro del confronto sulla formazione ambientaleC’è anche l’esperienza di Ferrara Expo, da anni impegnata nella costruzione di luoghi di confronto e progettazione sui grandi temi della transizione... Il futuro di logistica, trasporto merci e persone a Transpotec e Nex MobilityFiera Milano hub della mobilità dal 13 al 16 maggio con Transpotec Logitec, dedicata a logistica e trasporto merci e NME-Next Mobility Exhibition,... Argomenti più discussi: Il 13 giugno aprirà Transpotec Logitec 2026; Thermo King, al Transpotec Logitec con un’offerta stratificata per l’elettrico; Rotta verso Transpotec Logitec 2026: Circle Group ridisegna la logistica industriale tra ETA dinamico, intelligenza artificiale e analisi predittiva; 500: sono gli espositori presenti da 27 Paesi al Transpotec 2026. Continental a Transpotec Logitec 2026: pneumatici e soluzioni digitali per flotte più efficienti dlvr.it/TSTVPb #MOBILITÀ #continental #TranspotecLogitec #pneumatici x.com Continental a Transpotec Logitec per confermare il proprio ruolo di partner tecnologico nel settore trasporto e flotteContinental annuncia la propria partecipazione a Transpotec Logitec 2026, l’appuntamento di riferimento per il mondo del trasporto e della logistica ... pneusnews.it