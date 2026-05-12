Fiera Milano è un gigante mondiale | Siamo i settimi al mondo qui passano 47 miliardi l' anno

Fiera Milano si colloca al settimo posto mondiale tra le grandi realtà del settore, con un flusso annuo di circa 47 miliardi di euro di valore generato. Le fiere rappresentano più di semplici spazi espositivi: sono infrastrutture di rilievo che contribuiscono all’economia e vengono utilizzate come strumenti di diplomazia economica. La loro presenza si estende su un mercato globale, coinvolgendo numerosi settori e stakeholder internazionali.

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