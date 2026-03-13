Macfrut la fiera della varietà Il mondo si incontra a Rimini siamo come le Olimpiadi

Macfrut è una fiera internazionale dedicata all'ortofrutta che si tiene a Rimini. Gli organizzatori descrivono l'evento come un momento in cui il mondo si incontra, paragonandolo alle Olimpiadi. L'edizione si avvicina, e l'invito è a rendere l'evento “succoso” e ricco di novità. La manifestazione si prepara ad accogliere espositori e visitatori da diversi Paesi.

“Macfrut è come le Olimpiadi. Macfrut è il mondo che si incontra Rimini. E allora, pensando alla fiera internazionale dell’ortofrutta che è ormai alle porte, ‘Make it juicy’, rendiamola succosa”. Sono le parole con le quali ieri mattina nella sede romana dell’Agenzia Ice, il patron di Cesena Fiera Patrizio Neri ha introdotto l’appuntamento in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile: tre giorni da vivere in compagnia dei professionisti del settore per fare affari e allo stesso tempo per comprendere innovazioni e tendenze di un comporto strategico per il nostro Paese, tanto da valere circa un terzo della produzione agricola nazionale, per un ‘peso’ di circa 19 miliardi di euro che salgono a 60 miliardi allargando il raggio all’intera filiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macfrut, la fiera della varietà. “Il mondo si incontra a Rimini, siamo come le Olimpiadi” Articoli correlati Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Macfrut, tre mesi alla fiera. Superficie espositiva +28%: "La direzione intrapresa è giusta"Volano i numeri di Macfrut e, a tre mesi dalla fiera internazionale dell’ortofrutta, si registra un incremento del +28% della superficie espositiva... Una raccolta di contenuti su Macfrut la fiera della varietà Il mondo... Temi più discussi: Macfrut al giro di boa: oltre 100 eventi e 800 buyer per una fiera sempre più globale; Macfrut, Neri (Cesena Fiera/Macfrut): partecipazioni da Africa, America Latina e buyer europei. VIDEOINTERVISTA; Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofrutta; Macfrut 3. Sicilia Regione partner mette in fiera primato sul bio - EFA News. Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Tre giorni con i professionisti del settore per fare ... msn.com Macfrut 2026 accende i riflettori su mango e avocadoAlla fiera di Rimini l’evento internazionale Mango and Avocado Explosion tra mercato globale, innovazione e degustazioni ... forli24ore.it Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini dlvr.it/TRSJw8 #Sicilia #LiveSicilia x.com MARIO STETA (IBO) ALLA BERRY AREA DI MACFRUT 2026: I TEMI GLOBALI CHE STANNO CAMBIANDO IL MIRTILLO Il presidente IBO Mario Steta sarà alla Berry Area di Macfrut 2026: commercio globale, acqua e lavoro, genetica e tutela varietale al centr - facebook.com facebook