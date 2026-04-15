Fasteners | il gigante brianzolo conquista il mondo con 2 miliardi
Il settore della componentistica meccanica si arricchisce di un nuovo protagonista: il Fontana Gruppo, azienda con sede nella Brianza, ha completato l'acquisto di Kamax Group dopo quasi due anni di trattative. La transazione ha portato il valore complessivo a circa 2 miliardi di euro, consolidando la presenza del gruppo nel mercato internazionale. La società si prepara ora a espandere la propria influenza a livello globale.
Il settore della componentistica meccanica vede oggi un nuovo gigante globale: il Fontana Gruppo, realtà con radici nella Brianza, ha concluso l'acquisizione di Kamax Group dopo una trattativa durata quasi due anni. L'operazione trasforma l'azienda brianzola in un colosso capace di generare un fatturato complessivo vicino ai 2 miliardi di euro, consolidando la sua posizione nel mercato mondiale dei fasteners. Dalle officine di Veduggio alla conquista dei mercati internazionali La storia di quest .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Il timone della nave più bella del mondo diventa brianzolo: la mostra permanenteÈ stato definito come uno dei pezzi più importanti dell’Amerigo Vespucci, la celebre nave a vela della Marina militare, spesso definita come la più...
Vinitaly: la Calabria conquista il mondo con 100 eccellenze vinicoleOltre cento produttori di vino calabresi stanno portando l’eccellenza del territorio nell’arena internazionale di Verona, occupando un padiglione che...