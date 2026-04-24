È stata approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa dell’Umbria ieri pomeriggio la mozione del consigliere Cristian Betti (Pd) sul "riconoscimento del Cammino di Sant’Ubaldo quale itinerario strategico di turismo lento, religioso e culturale per l’Appennino umbro e per l’identità regionale", già illustrata nell’ultima seduta. "Il Cammino di Sant’Ubaldo – ha detto Betti – rappresenta un’infrastruttura culturale e spirituale capace di generare ricadute economiche diffuse lungo l’Appennino umbro e di rafforzare l’identità delle comunità locali". Una proposta che parte dal 9 settembre 2025, quando è stato sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione turistica e spirituale del Cammino, e che assume valenza interregionale nella collaborazione con la Regione Marche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avanza il ’Cammino di Sant’Ubaldo’. È diventato "itinerario strategico"

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