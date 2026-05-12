Fiera di Rho | si discute con la FIT per i grandi tornei di tennis

A Rho, si sono avviati incontri tra gli organizzatori della fiera e la FIT per definire la possibilità di ospitare grandi tornei di tennis nel polo espositivo. La discussione riguarda principalmente le modalità di allestimento e le risorse finanziarie necessarie per realizzare un torneo su erba di livello internazionale. Sono stati sollecitati interventi per individuare i fondi pubblici e privati che permettano di adeguare gli spazi e le strutture.

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