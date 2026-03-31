La Fondazione Fiera Milano ha annunciato la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, una struttura temporanea che sarà allestita alla Fiera di Rho da ottobre. La struttura ospiterà un palazzetto del ghiaccio con una capacità di circa 4.000 posti. Il progetto prevede l'allestimento di un impianto temporaneo destinato a eventi legati agli sport invernali.

Presentato da Fondazione Fiera Milano il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea che ospiterà il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti a sedere. Sorgerà nel quartiere di Fiera Milano Rho, vicino all'ingresso di Porta Sud. Il progetto è stato illustrato alla presenza della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che è il partner sportivo dell’iniziativa. La struttura sarà realizzata con un investimento di circa 5 milioni di euro interamente finanziato da Fondazione Fiera Milano e consentirà la realizzazione di un impianto per competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura, curling, corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Milan Ice Fiera Arena pronta da ottobre in Fiera a Rho

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