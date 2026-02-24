Il corpo come soglia a Castelnuovo Rangone la rivelazione di Erica Conti

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Con la mostra personale di Erica Conti (Imola, 1991) dal titolo "Affiorare", l’attività espositiva di Villa Ferrari torna a esplorare i territori della pittura contemporanea, ponendo l'accento su una ricerca che fa della materia pittorica il luogo di una rivelazione dell’immagine lenta e mai definitiva. Attraverso una serie di opere mai esposte prima nella Provincia di Modena, la programmazione si volge verso un linguaggio pittorico inteso come processo d’indagine profonda sul corpo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Modena, tragedia familiare a Castelnuovo Rangone: un 90enne uccide la figlia di 60 anniA Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, si è verificata una tragica vicenda che ha coinvolto una famiglia locale.

Come ascoltare il corpo quando tutto dentro è confusoNelle tradizioni sciamaniche, il corpo è un potente alleato, un campo sensibile in cui la vita lascia tracce. Quando una persona è confusa o sofferente, le si chiede di sentire dove la vita si è contr ... iodonna.it

Francesco Villa, nacque il 5 febbraio 1933 a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. Meccanico, collaudatore, pilota, tecnico motorista e costruttore nonché fratello maggiore del pluri-iridato Walter - facebook.com facebook