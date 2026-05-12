Fiera dell’Ascensione | due giorni di mercatini folklore e divertimento a Cisterna

Da latinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cisterna si svolge nuovamente la Fiera dell’Ascensione, un evento che dura due giorni e comprende mercatini, spettacoli folkloristici e attività di intrattenimento. La manifestazione combina le tradizioni contadine con iniziative dedicate alla natura e alla cultura, attirando residenti e visitatori desiderosi di vivere momenti di allegria e socializzazione in città. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, che ogni anno richiama un pubblico vario.

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Torna a Cisterna un appuntamento molto amato che coniuga le antiche tradizioni contadine con l’amore per la natura, la cultura e la voglia di vivere momenti di allegria in città.Sabato 16 e domenica 17 maggio torna la Fiera dell’Ascensione, il momento che nel passato vedeva prepararsi a salire in.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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