Fiera dell’Ascensione | due giorni di mercatini folklore e divertimento a Cisterna
A Cisterna si svolge nuovamente la Fiera dell’Ascensione, un evento che dura due giorni e comprende mercatini, spettacoli folkloristici e attività di intrattenimento. La manifestazione combina le tradizioni contadine con iniziative dedicate alla natura e alla cultura, attirando residenti e visitatori desiderosi di vivere momenti di allegria e socializzazione in città. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, che ogni anno richiama un pubblico vario.
Torna a Cisterna un appuntamento molto amato che coniuga le antiche tradizioni contadine con l’amore per la natura, la cultura e la voglia di vivere momenti di allegria in città.Sabato 16 e domenica 17 maggio torna la Fiera dell’Ascensione, il momento che nel passato vedeva prepararsi a salire in.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Ieri mattina abbiamo presentato in conferenza stampa la 642ª Fiera dell'Ascensione. Seicentoquarantadue edizioni: la fiera popolare più antica della Lombardia torna dal 14 al 17 maggio, all'ex Caserma di Cavalleria e in piazzale Fermi ma sarà anche un eve facebook
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