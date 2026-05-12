Fiera dell’Ascensione | due giorni di mercatini folklore e divertimento a Cisterna

A Cisterna si svolge nuovamente la Fiera dell’Ascensione, un evento che dura due giorni e comprende mercatini, spettacoli folkloristici e attività di intrattenimento. La manifestazione combina le tradizioni contadine con iniziative dedicate alla natura e alla cultura, attirando residenti e visitatori desiderosi di vivere momenti di allegria e socializzazione in città. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, che ogni anno richiama un pubblico vario.

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