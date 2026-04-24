Inaugurata Expo Comics and Games 2026 | quattro giorni di puro divertimento in Fiera

È stata inaugurata oggi la fiera dedicata a fumetti e giochi, che si svolge nella struttura della Fiera del Mediterraneo e durerà fino a domenica 26 aprile. La manifestazione apre le sue porte alle dieci del mattino e rimarrà aperta fino alle ventitre. Durante i quattro giorni di apertura, i visitatori potranno partecipare a varie attività e scoprire le ultime novità del settore.

L’attesa è finita. Expo Comics and games 2026 ha aperto i battenti e sarà visitabile fino a domenica 26 aprile alla Fiera del Mediterraneo (dalle 10 alle 23). Quattro giorni di puro divertimento organizzati da Mediexpo, con la direzione artistica di Vincenzo Marchese, tra fumettisti, ospiti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Al via Expo Comics, quattro giorni di eventi alla Fiera del MediterraneoInaugurato Expo Comics 2026, la manifestazione in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Alla Fiera del Mediterraneo l'Expo Comics & Games 2026: in programma anche il concerto di Giorgio VanniDopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Al via Expo Comics, quattro giorni di eventi alla Fiera del Mediterraneo; 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, inaugurata la sezione giovanile delle Fiamme Oro; Inaugurata Expo Comics and Games 2026 a Palermo, quattro giorni di puro divertimento alla Fiera del Mediterraneo; Palermo capitale del glamour: Dua Lipa e Callum Turner scelgono il capoluogo siciliano per il loro matrimonio. Al via Expo Comics, quattro giorni di eventi alla Fiera del MediterraneoInaugurata la manifestazione. L'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo: Iniziative come questa valorizzano il territorio, generano ricadute positive per l’economia locale e rafforzan ... palermotoday.it Tgs. . Quattro giorni alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dedicati agli appassionati dei fumetti. Inaugurata oggi Expo comics. Resterà aperta fino a domenica. Il servizio di Anna Cane Intervistati: Edy Tamajo, assessore regionale Attività Produttive- Giuliano F - facebook.com facebook