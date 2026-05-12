Gli editori italiani di giornali hanno espresso soddisfazione per la decisione della Corte di giustizia europea riguardo alla legittimità dell'equa remunerazione agli editori. La sentenza conferma che gli editori devono ricevere un compenso adeguato per l'uso dei loro contenuti online. La Fieg, associazione di categoria, ha commentato positivamente questa pronuncia, ritenendola un passo importante per tutelare i diritti degli editori nel settore digitale.

“La decisione della Corte di Giustizia europea conferma la validità del percorso intrapreso dall’Italia per tutelare l’informazione professionale nell’ecosistema digitale” ha dichiarato il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti. “Viene riconosciuto un principio essenziale, per il quale ci battiamo da anni: i contenuti editoriali hanno un valore economico e democratico che non può essere ignorato né utilizzato senza un’equa remunerazione”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fieg: "Bene la Corte Ue sulla legittimità dell'equa remunerazione agli editori"

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