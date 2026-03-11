Corte d' appello di Roma boccia protocollo Italia-Albania | Dubbi sulla legittimità e sulla conseguente legge di ratifica

La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile il protocollo tra Italia e Albania, sollevando dubbi sulla sua legittimità e sulla validità della legge di ratifica correlata. La decisione si basa su valutazioni legali riguardanti i profili formali e procedurali del documento. La sentenza riguarda esclusivamente il rispetto delle norme di legge relative alla ratifica e non entra nel merito dei contenuti del protocollo.

Anche la Corte d'appello di Roma si esprime sul protocollo Italia-Albania del governo, bocciandolo. Nei provvedimenti di una decina di pagine i giudici affermano che "ancora oggi permangono i dubbi già sollevati da questa Corte di Appello con decreto del 24 aprile 2025 e ribaditi poi da questa Corte.