A Bolzano, episodi di risse e atti di bullismo coinvolgono studenti e giovani nelle scuole e nelle piazze della città. La psicologa Fabbroni ha commentato che il disagio emotivo sembra essere alla base di queste tensioni sociali. La situazione ha attirato l'attenzione di genitori, insegnanti e autorità locali, che stanno cercando di capire le cause di questi comportamenti e di intervenire per prevenire ulteriori episodi.

? Cosa sapere Risse e bullismo tra i giovani coinvolgono scuole e piazze di Bolzano.. La psicologa Fabbroni identifica nel disagio emotivo la causa delle tensioni sociali.. A Bolzano, risse tra i giovanissimi e crescenti episodi di bullismo stanno spingendo le istituzioni e le famiglie a interrogarsi sulla natura profonda della rabbia adolescenziale. Il fenomeno, che vede coinvolti ragazzi in età scolare, non si limita a questioni di ordine pubblico, ma mette in luce una fragilità sistemica che tocca l’intero tessuto sociale della città. Le strade di Bolzano, dove la convivenza tra diverse realtà culturali è un elemento quotidiano, sono diventate lo scenario di tensioni che coinvolgono scuole, educatori e genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, rissa e bullismo: la rabbia dei giovani è un segnale sociale

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