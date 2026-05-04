Fibromialgia a Verona un pomeriggio per comprendere e orientarsi | Un reale aiuto per pazienti e famiglie

A Verona si terrà un evento pubblico dedicato alla fibromialgia in occasione della Giornata mondiale, che ogni anno mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia ancora poco riconosciuta. L’iniziativa prevede un pomeriggio di incontri e approfondimenti con l’obiettivo di fornire informazioni utili a pazienti e famiglie, offrendo uno spazio di confronto e orientamento. La giornata si svolgerà in un luogo pubblico della città, coinvolgendo professionisti e associazioni del settore.

A Verona è in programma un’iniziativa pubblica dedicata alla fibromialgia in occasione della Giornata mondiale che ogni anno richiama l’attenzione su una patologia ancora poco riconosciuta. Sabato 9 maggio, negli spazi della Chiesetta sconsacrata di San Domenico, si terrà un pomeriggio che unisce.🔗 Leggi su Veronasera.it

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