Fibromialgia | affrontiamola insieme

Il 12 maggio, tra le 16 e le 18, a Padova si terrà un incontro pubblico dedicato alla fibromialgia, in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa condizione. L’evento si svolgerà in una sede cittadina e mira a fornire informazioni, ascoltare le esperienze dei partecipanti e sensibilizzare il pubblico sulla malattia. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire il tema e condividere le proprie storie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Padova un incontro pubblico di informazione, ascolto e sensibilizzazione. In occasione della “Giornata Mondiale della Fibromialgia”, la città di Padova ospiterà il prossimo 12 maggio, dalle ore 16 alle 18.30, presso la Casa della Rampa – Sala del Campiello (via Arco Vallaresso 32), la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIBROMIALGIA: PARLA L'ESPERTO Notizie correlate I Lions vastesi promuovono un incontro sulla fibromialgiaI Lions vastesi promuovono un incontro sulla fibromialgia, sindrome cronica multifattoriale di cui troppo poco si parla e si conosce e il... Atac e Roma Capitale: biglietti per la fibromialgiaCosa: L’emissione speciale di 500 mila biglietti Atac (BIT) dedicati alla campagna di sensibilizzazione e informazione sulla fibromialgia, dotati di...