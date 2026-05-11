Un'azienda di trasporti e l'amministrazione comunale hanno annunciato l'emissione di 500 mila biglietti per il trasporto pubblico. Questi biglietti, realizzati per sensibilizzare e informare sulla fibromialgia, sono dotati di QR code interattivo che permette di accedere a contenuti dedicati. La campagna mira a diffondere informazioni sulla malattia attraverso strumenti di uso quotidiano come i biglietti di viaggio.

Cosa: L’emissione speciale di 500 mila biglietti Atac (BIT) dedicati alla campagna di sensibilizzazione e informazione sulla fibromialgia, dotati di QR code interattivo.. Dove e Quando: Sull’intera rete del trasporto pubblico capitolino, a partire da martedì 12 maggio, in concomitanza con la Giornata Mondiale dedicata alla patologia.. Perché: Per rompere il muro di silenzio attorno a una sindrome dolorosa e invalidante, trasformando il trasporto pubblico in un veicolo di conoscenza e supporto ai pazienti.. I mezzi di trasporto di una grande metropoli non si limitano a spostare fisicamente le persone da un quartiere all’altro, ma possono trasformarsi in potenti veicoli di diffusione culturale e sociale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Atac e Roma Capitale: biglietti per la fibromialgia

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Aggiungo: l’approvazione del Disegno di legge costituzionale su Roma Capitale servirà a migliorare questa situazione o ad aggiungere ulteriori risorse dei contribuenti per continuare una gestione costosa e inefficiente? #atac #romacapitale x.com

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