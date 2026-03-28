i lions vastesi promuovono un incontro sulla fibromialgia

I Lions di Vasto organizzano un incontro dedicato alla fibromialgia, una sindrome cronica caratterizzata da dolore diffuso e altre manifestazioni. L'appuntamento mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione, che spesso riceve scarsa attenzione. Durante l'evento verranno affrontate le caratteristiche della malattia e l'importanza di un approccio terapeutico che coinvolga diverse specializzazioni mediche.

, sindrome cronica multifattoriale di cui troppo poco si parla e si conosce e il cuiapproccio terapeutico, invece, richiede un intervento multidisciplinare. Anche per queste ragioni la fibromialgia è stata scelta dai Lions del Distretto 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) come tema distrettuale per l’anno sociale in corso e per conoscere meglio gli aspetti di questa patologia, di recente inserita nelle sue forme molto severe tra i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), i Lions Club Vasto Host, VastoAdriatica Vittoria Colonna e Vasto New Century promuovono un evento divulgativo e di confronto nella giornata di sabato 28 marzo, a partire dalle ore 17 nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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