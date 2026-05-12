Fibre e salute | una dieta ricca di frutta e verdura può aiutare contro il mieloma multiplo

Recenti studi indicano che una dieta ricca di frutta e verdura può avere effetti positivi sul mieloma multiplo. Il cibo non serve solo a fornire energia, ma può anche influenzare il benessere generale, anche in presenza di malattie complesse. L’attenzione all’alimentazione, dunque, assume un ruolo importante nel percorso di cura e gestione di alcune patologie.

Il cibo non è soltanto una fonte di energia: sempre più studi dimostrano quanto l’alimentazione possa influire sul nostro stato di salute, anche in presenza di malattie complesse. Una nuova ricerca coordinata da Ospedale San Raffaele e dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center apre oggi nuove.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Consumare ad inizio pasto (pranzo e cena) verdure (ossia, fibre!), ad esempio una bella insalata, aumenta la sazietà, aiuta a controllare l'appetito e quindi a ridurre le calorie introdotte successivamente. #salute #dieta #alimentazione #nutrizione #cucina x.com

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