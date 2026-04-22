Stretta contro gli abusivi | una tonnellata di pesce frutta e verdura sotto sequestro

Nella periferia di Brindisi, questa mattina sono stati effettuati controlli anti abusivismo che hanno portato al sequestro di oltre una tonnellata di prodotti tra ortofrutta e mitili. Le operazioni sono state svolte dalle forze dell'ordine e hanno coinvolto diverse aree della zona. I controlli si sono concentrati sulla verifica della regolarità delle vendite e sulla provenienza dei prodotti. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata al momento.

BRINDISI – Oltre una tonnellata di prodotto, fra ortofrutta e mitili, sono stati sequestrati a seguito di una nuova tranche di controlli anti abusivismo effettuati stamattina (mercoledì 22 aprile) nella periferia di Brindisi. In campo una task force composta dal nucleo di polizia commerciale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Sotto sequestro oltre mezza tonnellata di pesce, il trasporto notturno su camion "fantasma" senza alcun documentoLa Stazione Navale della guardia di finanza di Messina ha sottoposto a sequestro 540 kg di prodotti ittici totalmente privi di qualsiasi... Leggi anche: Epatite A: attenzione non solo al pesce, ma anche a frutta e verdura. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli a tappeto sul lungomare, stretta contro abusivi e merce contraffatta; Nel Decreto Sicurezza è stretta sui parcheggiatori abusivi; Parcheggiatori abusivi a Napoli, la stretta sui controlli: ora è possibile l’arresto; Arresto per i parcheggiatori abusivi: la stretta del Governo. Controlli a tappeto sul lungomare, stretta contro abusivi e merce contraffattaSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... agrigentonotizie.it Fiumicino – Stretta contro NCC irregolari e abusivi: nove allontanamenti e multe per oltre 30mila euroLe verifiche, come precisato dai carabinieri, proseguiranno anche nelle prossime settimane FIUMICINO - Controlli mirati contro il trasporto abusivo all’inter ... etrurianews.it SALERNO, STRETTA SUI PARCHEGGIATORI ABUSIVI: 34 NOMI NEL MIRINO - A Salerno si torna ad alzare l’attenzione su un fenomeno che da troppo tempo pesa su cittadini e automobilisti. Nel mirino ci sono 34 già id - facebook.com facebook Francia, il governo studia le misure anti crisi. Intanto vara una stretta da 6 miliardi di tagli x.com