Una ricerca recente evidenzia come una modifica nella dieta possa aggiungere fino a nove anni di salute attiva. Le persone che adottano questa alimentazione mostrano un miglioramento nel mantenimento delle funzioni fisiche e nel benessere generale rispetto a chi non cambia le proprie abitudini alimentari. Lo studio si concentra su un campione di individui di diverse età e stili di vita.

Una semplice modifica alimentare sta ridefinendo il concetto di longevità attiva, puntando a colmare il divario di nove anni tra salute ottimale e declino fisico. La strategia, nota come fibermaxxing, impone un apporto giornaliero preciso di fibre per nutrire il microbiota intestinale. I dati indicano che raggiungere i livelli raccomandati, compresi tra 22 e 34 grammi per gli adulti, riduce significativamente i rischi legati a patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcune forme tumorali. Non si tratta solo di vivere più a lungo, ma di mantenere la qualità della vita alta per un periodo maggiore prima dell’invecchiamento biologico. Il gap di nove anni tra vita vissuta e salute percepita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fibre: 9 anni in più di salute attiva con la dieta giusta

