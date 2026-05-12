Fiamme su un balcone in zona stazione intervento dei vigili del fuoco a Parma

Nel primo pomeriggio di oggi a Parma, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un principio d’incendio sviluppatosi intorno alle 14 in via Stradello Marca-Relli Conrad, vicino a via Trento, nella zona della stazione ferroviaria. Le fiamme si sono propagate su un balcone, richiedendo l’intervento immediato delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti.

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Parma per un principio d’incendio sviluppatosi intorno alle 14 in via Stradello Marca-Relli Conrad, nei pressi di via Trento, nella zona della stazione ferroviaria.Le fiamme sarebbero partite dal balcone di uno degli appartamenti di.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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