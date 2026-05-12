Ogni anno, nelle aree verdi del Comune di Milano, si riafferma il problema dei forasacchi, che rappresentano un rischio per gli animali domestici. La presenza di erba alta contribuisce a creare condizioni di degrado e aumenta la possibilità di incidenti per i cani e altri animali che frequentano queste zone. La questione coinvolge le autorità locali, chiamate a intervenire per limitare i pericoli e migliorare la sicurezza degli spazi verdi.

"Anche quest’anno la salute dei nostri amici a quattro zampe viene messa a rischio dalla presenza dei forasacchi nelle aree verdi del Comune di Milano. Si tratta di un problema serio, che continua a causare danni agli animali e costose spese veterinarie a tanti cittadini". Così Gianluca Comazzi (Fi), consigliere comunale e assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, in merito alla presenza di forasacchi ed erba alta in numerose aree verdi di Milano, come segnalato dal Giorno ieri. "Palazzo Marino continua a portare avanti una gestione del verde a dir poco creativa – prosegue Comazzi –. Secondo il Comune, infatti, l’erba dovrebbe essere lasciata alta per favorire gli insetti impollinatori: non è una battuta, ma quanto riportato nei documenti ufficiali dell’amministrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - FI: "L’erba alta è pericolosa per gli animali e crea degrado"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della...

"Erba alta, degrado al cimitero comunale di Forlimpopoli"Scrive la lettrice: “Vorrei segnalare il degrado del cimitero comunale di Forlimpopoli, il Comune ci fa pagare la manutenzione, ma purtroppo il...

Argomenti più discussi: FI: L’erba alta è pericolosa per gli animali e crea degrado; Spiagge, ecco le regole. Stop alle proroghe e addio al lungomuro; Eventi segnalati dai Comuni; Manfredonia, insulti choc in Consiglio: solidarietà di Maria Aida Episcopo all’assessora Valente.

Possiamo concordare che la trilogia originale (soprattutto i primi due) erano film horror travestiti? reddit

FI: L’erba alta è pericolosa per gli animali e crea degradoAnche quest’anno la salute dei nostri amici a quattro zampe viene messa a rischio dalla presenza dei forasacchi nelle ... ilgiorno.it