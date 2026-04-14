Erba alta degrado al cimitero comunale di Forlimpopoli

Una lettrice ha segnalato il degrado del cimitero comunale di Forlimpopoli, lamentando che, nonostante i pagamenti per la manutenzione, il sito si presentava con l’erba alta e non curata durante il giorno di Pasqua. La segnalazione evidenzia una situazione di incuria nel luogo di sepoltura, che dovrebbe essere mantenuto in condizioni decorose. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’amministrazione comunale in merito.