Erba alta degrado al cimitero comunale di Forlimpopoli
Una lettrice ha segnalato il degrado del cimitero comunale di Forlimpopoli, lamentando che, nonostante i pagamenti per la manutenzione, il sito si presentava con l’erba alta e non curata durante il giorno di Pasqua. La segnalazione evidenzia una situazione di incuria nel luogo di sepoltura, che dovrebbe essere mantenuto in condizioni decorose. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’amministrazione comunale in merito.
Scrive la lettrice: “Vorrei segnalare il degrado del cimitero comunale di Forlimpopoli, il Comune ci fa pagare la manutenzione, ma purtroppo il cimitero il giorno di Pasqua era con erba alta e non tagliata da tempo. Ad oggi è ancora così, perché paghiamo per un servizio che non viene dato? Il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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