A Monte Sant’Angelo torna il festival Michael

A Monte Sant’Angelo si terrà dal 7 al 9 maggio la nona edizione del Festival Michael, dedicato al patrimonio culturale. L’evento si svolgerà in diverse location della città e prevede spettacoli, mostre e incontri rivolti al pubblico di tutte le età. La manifestazione è organizzata per promuovere le tradizioni locali e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della zona.

TORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO torna dal 7 al 9 maggio per celebrare il “Dies Festus” della seconda apparizione dell’Arcangelo Michele sul Monte Gargano, l’apparizione “della vittoria” dei Longobardi. In programma diversi eventi,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Monte Sant’Angelo torna il festival Michael Torna con la seconda edizione il Festival organistico internazionale di Città Sant'AngeloTra gli artisti invitati, tutti di valore, di particolare rilievo la presenza di Jan Paradell Solè, organista emerito della Cappella musicale... Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo... Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06 Argomenti più discussi: Terremoto sul Gargano con epicentro a Monte Sant'Angelo; Convocazione Consiglio Comunale - Question Time del 29 Aprile 2026; Terremoto nel Foggiano, scossa nella notte a Monte Sant’Angelo; Nella notte torna a tremare la terra nel Foggiano: la scossa a Monte Sant'Angelo. Buona serata da Monte Sant’Angelo Piazza Carlo d'Angiò e una parte del Castello #MonteSantAngelo #LaCittàdeidueSitiUNESCO Foto Donato Taronna #gargano #puglia - facebook.com facebook