La XIII edizione del Festival della Parola nel segno della biofilia varca i confini del Parmense

Il Festival della Parola ha scelto il tema della biofilia per questa edizione, attirando un pubblico più vasto nel Parmense. La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, si spinge oltre i confini locali grazie a una serie di eventi dedicati alla natura e alla comunicazione. Gli organizzatori hanno svelato nuove iniziative durante una conferenza presso Palazzo Giordani, suscitando l’interesse di molti appassionati. La rassegna si prepara a coinvolgere i visitatori con attività e incontri innovativi.

“Biofilia” è la parola chiave intorno a cui ruoterà quest’anno il Festival della Parola. E in vista dell’imminente avvio della XIII edizione, sono state annunciate oggi, nello “Spazio ‘51” di Palazzo Giordani, sede dell’Amministrazione Provinciale di Parma, importanti novità e anticipazioni. A raccontarle, dopo i saluti di Daniele Friggeri, vice presidente della Provincia di Parma (tra gli enti patrocinatori della rassegna culturale), è stato il curatore Manlio Maggio, affiancato da Massimo De Sanctis, amministratore di Onirica srl società benefit (ideatore di “RilanciAMO l’Italia”). “Abbiamo voluto dedicare questa edizione - ha esordito Maggio - ad una parola, biofilia, per celebrarne non solo il suo significato letterale, ossia l'amore per la vita e l'interconnessione tra uomo e natura, ma anche per esaltare quanto sia necessario, oggi più che mai, tutelare tutto ciò che genera, sostiene o amplifica la vita - dentro e fuori di noi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Crepet, Maraini, Zecchi al Festival Filosofico del Sannio: XII edizione nel segno della bellezzaQuesta mattina si sono riuniti al Festival Filosofico del Sannio alcuni dei nomi più noti della cultura italiana, tra cui Crepet, Maraini e Zecchi.

Presentata oggi nella Sala Tevere della Regione la “XIII Edizione della Corsa del Ricordo”Questa mattina si è svolta nella Sala Tevere della Regione la presentazione della XIII Edizione della Corsa del Ricordo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torciaumana, lo spettacolo per la XIII Edizione del Premio LiNUTILE del Teatro il 27 febbraio 2026; Novara, la XIV edizione del Premio Cantelli; Como, Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato e del ministero dell’Istruzione è ripartita, a Erba e Mariano Comense tappa della tredicesima edizione per l’anno scolastico 2025/2026. - Questura di Como | Polizia di Stato; Noci ospita la XIII edizione del Manichino d’Oro: talento e tradizione sartoriale in passerella.

Noci ospita la XIII edizione del Manichino d’Oro: talento e tradizione sartoriale in passerellaNOCI - Sarà il Palazzetto dello Sport di via Tommaso Fiore, a Noci, a ospitare domenica 1° marzo 2026 la selezione regionale della XIII edizione del concorso nazionale Manichino d’Oro, promosso dall ... noci24.it

San Mauro Castelverde, annunciati i 9 finalisti della XIII edizione del Premio Letterario Paolo PrestigiacomoLa XIII edizione del Premio Letterario Paolo Prestigiacomo entra nel vivo: il Comune di San Mauro Castelverde promuove l’iniziativa per valorizzare la figura dello scrittore Paolo Prestigiacomo (San M ... blogsicilia.it

I video del Festival di Limes sul nostro canale YouTube La presentazione della mostra cartografica di Laura Canali che apre il XIII Festival di Limes Con Lucio Caracciolo e @lauracanali2. x.com

Buonvicino (CS) 12 13 14 luglio 2019 grande evento Seduzioni &Gusto Festival XIII edizione con la partecipazione di stilisti Moda Movie, grandi stilisti, laboratori per i bambini, convegni, mostre, street happy your, gran ballo, show cooking, ospiti importanti, vet - facebook.com facebook