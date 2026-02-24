La XIII edizione del Festival della Parola nel segno della biofilia varca i confini del Parmense
Il Festival della Parola ha scelto il tema della biofilia per questa edizione, attirando un pubblico più vasto nel Parmense. La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, si spinge oltre i confini locali grazie a una serie di eventi dedicati alla natura e alla comunicazione. Gli organizzatori hanno svelato nuove iniziative durante una conferenza presso Palazzo Giordani, suscitando l’interesse di molti appassionati. La rassegna si prepara a coinvolgere i visitatori con attività e incontri innovativi.
“Biofilia” è la parola chiave intorno a cui ruoterà quest’anno il Festival della Parola. E in vista dell’imminente avvio della XIII edizione, sono state annunciate oggi, nello “Spazio ‘51” di Palazzo Giordani, sede dell’Amministrazione Provinciale di Parma, importanti novità e anticipazioni. A raccontarle, dopo i saluti di Daniele Friggeri, vice presidente della Provincia di Parma (tra gli enti patrocinatori della rassegna culturale), è stato il curatore Manlio Maggio, affiancato da Massimo De Sanctis, amministratore di Onirica srl società benefit (ideatore di “RilanciAMO l’Italia”). “Abbiamo voluto dedicare questa edizione - ha esordito Maggio - ad una parola, biofilia, per celebrarne non solo il suo significato letterale, ossia l'amore per la vita e l'interconnessione tra uomo e natura, ma anche per esaltare quanto sia necessario, oggi più che mai, tutelare tutto ciò che genera, sostiene o amplifica la vita - dentro e fuori di noi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
