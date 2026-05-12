Il Festival di Cannes 2026 ha preso il via con un omaggio a due icone del cinema, Thelma e Louise. La manifestazione si apre quindi con un richiamo ai personaggi interpretati da attrici protagoniste di un film che ha lasciato un segno nel settore. La loro storia di fuga e libertà ha segnato un momento importante nella cultura cinematografica, portando alla ribalta tematiche di ribellione e amicizia.

G randissime Thelma e Louise. Grandi perché hanno fatto la storia. In fuga con la loro decappottabile lungo le strade dell’America maschilista ( era il 1991, la sceneggiatura era di Callie Khouri, che poi sparì dalla scena per vent’anni, la regia di Ridley Scott, alla presidenza c’era George Bush Sr., e se prendiamo la Casa Bianca e i suoi inquilini come solo termometro del cambiamento, difficile dire che le cose oggi vadano meglio). Festival di Cannes 2026 al via: c’è già chi prenota il posto in prima fila X Grandi perché campeggiano, sfrontate, il deserto alle loro spalle, in attesa che il Grand Canyon le inghiotta in un ultimo volo mano nella mano, sulla facciata del Palais e dappertutto lungo la Croisette, sulle tovagliette usa e getta dei ristoranti, sul frontespizio dei cataloghi e delle brochure.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Festival di Cannes 2026, si apre nel nome di Thelma e Louise

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