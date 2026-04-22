Cannes 2026 corre verso la libertà | Thelma & Louise sono le icone del poster ufficiale

Il Festival di Cannes ha annunciato l’immagine ufficiale della sua 79ª edizione, presentando un poster che raffigura le iconiche protagoniste di un celebre film. La scelta visiva richiama subito l’attenzione e rappresenta un richiamo alla libertà e alla ribellione, temi centrali nel cinema e nella cultura. La comunicazione ufficiale ha confermato la decisione di utilizzare questa immagine per accompagnare gli eventi dell’edizione in programma.

Il Festival di Cannes ha svelato l’immagine che accompagnerà la sua 79ª edizione, e la scelta non potrebbe essere più emblematica. Il poster ufficiale di Cannes 2026 rende omaggio a Thelma & Louise, il capolavoro di Ridley Scott che debuttò sulla Croisette nel maggio del 1991, cambiando per sempre i canoni del genere road movie e del cinema femminista. L’immagine in un suggestivo bianco e nero cattura Geena Davis e Susan Sarandon a bordo della loro iconica Thunderbird del ’66. È un’istantanea di pura ribellione e complicità: lo sguardo rivolto verso l’orizzonte e quella pistola infilata nella tasca posteriore di Thelma simboleggiano la rottura definitiva con gli stereotipi di genere e la ricerca di una libertà assoluta, anche a costo della vita.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Cannes 2026 corre verso la libertà: Thelma & Louise sono le icone del poster ufficiale Notizie correlate Cannes 2026: il manifesto celebra il mito di Thelma & LouiseIl countdown per la 79ª edizione del Festival di Cannes è ufficialmente iniziato con il rilascio dell’immagine simbolo della manifestazione. «Thelma & Louise»: il musical debutta a LondraIn scena Nel cartellone della storica sala londinese Vic House, anche l'adattamento del celebre film di Ridley Scott con Susan Sarandon e Geena Davis... Una raccolta di contenuti John Travolta vola verso la Croisette: il primo film da regista dell'attore sarà a CannesDopo l'annuncio di ieri relativo al film d'apertura, una nuova anticipazione di quanto sarà presente nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2026. La Selezione Ufficiale del Festival di ... comingsoon.it Cannes 2026, Italia assente dalla Palma d’Oro: l’Oriente guida la selezione, torna AlmodóvarAlla 79ª edizione del Festival di Cannes non ci saranno registi italiani in corsa per la Palma d’Oro. Un’assenza che pesa e che segna uno dei dati più evidenti della selezione ufficiale annunciata, an ... rtl.it