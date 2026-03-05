Paris Fashion Week tutti i look più belli delle star in front row da Diane Kruger a Naomi Watts fino all' inarrivabile Kate Moss

Durante la Paris Fashion Week, numerose star come Diane Kruger, Naomi Watts e Kate Moss sono state protagoniste delle prime file, mostrando look che hanno attirato l’attenzione dei presenti. Le celebrities hanno scelto outfit eleganti e curati, contribuendo a creare un’atmosfera di grande fascino tra passerelle e incontri. Le loro scelte di stile sono state osservate e commentate dai giornalisti presenti all’evento.

Il terzo giorno di Paris Fashion Week è stato pieno di sfilate e di celebrity look. Prima di tutto, Balmain, e al debutto del nuovo direttore creativo Antonin Tron hanno assistito Naomi Watts, Diane Kruger, Jeremy Pope e molti altri, tutti ovviamente in elegantissimi in Balmain. Come secondo appuntamento della giornata abbiamo Stella McCartney, dove abbiamo avvistato, direttamente da Milano, Chiara Ferragni ed Annalisa. Inoltre Paul McCartney è venuto a vedere la nuova collezione della figlia, ma anche Oprah Winfrey, Hellen Hunt e Becky G. Decisamente una giornata piena e si passa da Acne Studios dove troviamo una delle star preferite dalla moda questi ultimi anni, Chapelle Roan, ma anche Vivian Wilson, figlia di Elon Musk e grandi attrici come Rosanna Arquette e Leslie Bibb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front row, da Diane Kruger a Naomi Watts, fino all'inarrivabile Kate Moss Paris Fashion Week 2026, Naomi Watts con caschetto bon ton da Balmain e gli altri beauty look delle star in front rowLabbra brillanti in rosa per Kate Moss Lila Moss con trucco “clean girl aesthetic”. Paris Fashion Week, i look delle star in front rowDopo una prima giornata povera di celebrity, la seconda della Paris Fashion Week si apre con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera settimana,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paris Fashion Week. Temi più discussi: Il calendario della Paris Fashion Week 2026, tra debutti e addii; Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno Inverno 2026 2027. FOTO; Paris Fashion Week FW26-27: il calendario delle sfilate tra debutti e visioni radicali; Ecco il calendario della Paris Fashion Week: quali sono gli eventi da non perdere. Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front rowTra passerelle e prime file, Parigi accende i riflettori sullo stile: mentre sfilano le nuove collezioni, le celebrity rispondono con outfit impeccabili e scelte da copiare. Ecco i look delle star ai ... vanityfair.it Moda, sale il sipario sulla Paris Fashion WeekSono un centinaio gli appuntamenti in calendario: da non perdere l’esordio di Antonin Tron da Balmain e l’ultima sfilata di Alaïa con Pieter Mulier. panorama.it Dalla passerella di Alaïa alle strade di Parigi, l’attitude da top model di @vittoria resta impeccabile. Epitome di eleganza italiana nel mondo, per lei la Paris Fashion Week è ormai una seconda casa. Non solo per la presenza acclamata alle sfilate, ma anche p - facebook.com facebook Alla Paris Fashion Week il trend moda è chiarissimo sin dall'inizio: le icone di stile da non perdere assolutamente sono le figlie d'arte, maestre nel mixare animo Gen Z ed eleganza timeless x.com