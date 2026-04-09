La 79ª edizione del Festival di Cannes si sta avviando con un programma che include numerosi film in gara e anteprime mondiali. Tuttavia, quest’anno l’Italia non figura tra i paesi rappresentati nella selezione ufficiale, lasciando un vuoto rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà sulla celebre Croisette, con attenzione puntata sulle scelte di questa edizione e sui temi che dominano l’attuale panorama cinematografico.

La 79ª edizione del Festival di Cannes prende forma con una selezione che riflette, ancora una volta, le fratture e le inquietudini del presente. Dal 12 al 23 maggio 2026, la Croisette tornerà a essere il centro simbolico del cinema mondiale, tra grandi ritorni, nuove voci e una linea curatoriale che insiste su un punto preciso: difendere la libertà creativa in un momento storico segnato da tensioni geopolitiche e trasformazioni tecnologiche. A presentare il programma sono stati la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux, che hanno ribadito i due pilastri dell’edizione: libertà artistica e libertà di espressione. Un messaggio che si inserisce in un contesto globale instabile e che trova nel cinema uno spazio di resistenza culturale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cannes 2026, l’Italia sparisce dalla Croisette: il programma completo e i film più attesi

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Ecco Cannes, cinema globale senza l’Italia Dal 12 al 23 maggio la 79esima edizione sulla croisette - facebook.com facebook

Prima immagine di 'Fatherland', il nuovo dramma di Pawel Pawlikowski che debutterà al Festival di Cannes. Il film segue il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann (Hanns Zischler) e sua figlia, l'attrice, giornalista e pilota di rally Erika (Sandra Hüller), mentre intra x.com