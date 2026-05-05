Il primo lunedì di maggio di ogni anno New York si trasforma nella capitale del glamour per il Met Gala, l'evento che trasforma il prestigioso Metropolitan Museum of Art di New York, e le celebri scalinate che accompagnano i visitatori fino all'ingresso del museo, in un palcoscenico in cui le star si riuniscono per raccogliere fondi per il Costume Institute. Fashion is Art era il tema della serata del Met Gala 2026, con cui i diversi invitati dovevano declinare il proprio dress code, spaziando tra fantasia, creatività e le scelte dei diversi stilisti. La serata ha inaugurato anche la mostra Costume Art allestita al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Met Gala 2026, i look delle star: Venus Williams brilla, Heidi Klum sorprende, Katy Perry mascherata

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