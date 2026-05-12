A Varese si è conclusa l'edizione 2026 del festival internazionale dedicato ai cortometraggi, che da oltre due decenni premia le opere più interessanti provenienti da tutto il mondo. Tra i vincitori, il cortometraggio turco intitolato “Feridhun”, realizzato dal regista Utku Ali Güler, ha ottenuto il primo posto. La manifestazione si tiene annualmente a Cortisonici, attirando registi e appassionati di cinema breve da diversi paesi.

A Cortisonici è la Turchia a trionfare. “ Feridhun “ di Utku Ali Güler è il cortometraggio che si è aggiudicato il primo posto nell’edizione 2026 del concorso internazionale che da 23 anni a questa parte porta a Varese i migliori corti da tutto il mondo. La prima parte del festival è stata caratterizzata da tre serate da sold out al Cinema Nuovo. "Cortisonici a tutti gli effetti è una comunità trasversale e aperta a un pubblico sempre più ampio - spiega il direttore artistico Massimo Lazzaroni - che comprende tutte le fasce d’età, dai giovanissimi in su. Un evento che unisce per la passione verso il cinema e la voglia di vivere la città in un’atmosfera di festival.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival dei cortometraggi. Trionfa “Feridhun“ di Güler

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