Napoli al via NAFAFE’ | il festival internazionale dei cortometraggi torna dal 9 al 12 marzo

A Napoli, dal 9 al 12 marzo, si svolge la seconda edizione di NAFAFE’, il festival internazionale dei cortometraggi. La manifestazione, dedicata ai film emergenti e indipendenti, coinvolge registi provenienti da diversi paesi e si svolge in varie location della città. La rassegna prevede proiezioni, incontri e workshop rivolti a professionisti e appassionati del settore cinematografico.

Parte lunedì 9 marzo a Napoli la seconda edizione di NAFAFE' – Napoli Film and Audiovisual Festival, rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi emergenti e indipendenti. L'evento si terrà fino al 12 marzo al Cinema America Hall, con l'obiettivo di valorizzare nuovi talenti del cinema. Diretto da Raffaele Riccio e organizzato da Camella Srls con Connessioni Aps, Run Film e Radio Giornale Italia come media partner, il festival avrà come tema centrale le emozioni. In concorso dieci cortometraggi selezionati tra oltre mille opere provenienti da tutto il mondo. Il premio principale sarà assegnato da una giuria composta da studenti di sei scuole superiori napoletane: Labriola, Liceo Artistico di Napoli, Rossini, Augusto Righi, Pansini e Vittorio Emanuele II.