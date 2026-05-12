Festival Biblico quattro giorni per riflettere sul potere del limite

Il Festival Biblico inizia giovedì 14 maggio a Padova, arrivando alla sua quattordicesima edizione in città. La manifestazione si inserisce nella ventiduesima edizione della rassegna regionale e durerà quattro giorni. L’evento si concentra sul tema del limite e si svolge in diverse location della città, coinvolgendo vari incontri e attività legate alla cultura biblica.

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