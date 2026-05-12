Festival Biblico quattro giorni per riflettere sul potere del limite
Il Festival Biblico inizia giovedì 14 maggio a Padova, arrivando alla sua quattordicesima edizione in città. La manifestazione si inserisce nella ventiduesima edizione della rassegna regionale e durerà quattro giorni. L’evento si concentra sul tema del limite e si svolge in diverse location della città, coinvolgendo vari incontri e attività legate alla cultura biblica.
Prende il via giovedì 14 maggio il Festival Biblico a Padova, giunto alla quattordicesima edizione in città e inserito nella ventiduesima edizione della rassegna regionale. Il tema scelto per il 2026 è “Il potere del limite”, filo conduttore di quattro giornate di incontri, visite guidate, teatro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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