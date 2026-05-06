Linguaggi culturali e riletture del potere nella tappa veronese del Festival Biblico
Dal 8 al 10 maggio, Verona ospita una tappa del Festival Biblico che propone un percorso tra diversi linguaggi culturali. Durante l'evento si alternano letture teatrali, riflessioni teologiche, esibizioni musicali e momenti di confronto esperienziale. La manifestazione invita il pubblico a esplorare tematiche legate al potere e ai simboli attraverso varie forme artistiche e culturali, offrendo un panorama diversificato di interpretazioni e approcci.
Dall'8 al 10 maggio, la tappa di Verona del Festival Biblico propone un itinerario che attraversa diversi linguaggi, dalla lettura teatrale alla riflessione teologica, fino alla musica e alla dimensione esperienziale. Clicca qui per conoscere tutti gli appuntamenti del Festival Biblico a VeronaIl.🔗 Leggi su Veronasera.it
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