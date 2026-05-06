Linguaggi culturali e riletture del potere nella tappa veronese del Festival Biblico

Dal 8 al 10 maggio, Verona ospita una tappa del Festival Biblico che propone un percorso tra diversi linguaggi culturali. Durante l'evento si alternano letture teatrali, riflessioni teologiche, esibizioni musicali e momenti di confronto esperienziale. La manifestazione invita il pubblico a esplorare tematiche legate al potere e ai simboli attraverso varie forme artistiche e culturali, offrendo un panorama diversificato di interpretazioni e approcci.