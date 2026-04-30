Martedì soave al Caffè Dante | Verona scopre il suo vino iconico

Martedì 5 maggio 2026 alle ore 19, il Caffè Dante Bistrot di Piazza dei Signori ospita la seconda tappa della rassegna "Martedì Soave": un aperitivo-degustazione realizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini del Soave e guidato dalla sommelier Corinna Gianesini. Calici alla mano.🔗 Leggi su Veronasera.it

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