Terremoto Friuli Venezia Giulia oggi 19 marzo 2026 | magnitudo ed epicentro

Oggi, 19 marzo 2026, in Friuli Venezia Giulia, vicino a Udine, si è verificata una scossa di terremoto. La magnitudo e l’epicentro sono stati comunicati dalle autorità, mentre le notizie più recenti riguardano le zone interessate dall’evento sismico. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato ancora diffuso sulle conseguenze o eventuali danni.

Oggi, 19 marzo 2026, si è registrata una scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia, vicino a Udine. La magnitudo è stata di 3.9, con epicentro a Moggio Udinese, in provincia di Udine, ad una profondità di 15 chilometri. Il sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Nessun danno segnalato al momento. D’altronde l’area del Friuli-Venezia Giulia è uno dei settori sismicamente più attivi della catena alpina: ci sono numerose faglie legate allo scontro tra la microplacca Adria e quella Eurasiatica. La scossa più forte fu quella del terremoto del 6 maggio 1976 di magnitudo 6.5, che devastò la regione e di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario. 🔗 Leggi su Tpi.it

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