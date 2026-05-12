Festa del Gioco 2026
La Festa del Gioco 2026, organizzata dall'Associazione ScuolaLiberaTutti, si svolgerà in due giornate. L’evento sarà realizzato con il coinvolgimento della comunità scolastica e di varie associazioni del territorio. La manifestazione è prevista per questa primavera e si terrà in uno spazio pubblico dedicato alle attività ludiche e ricreative per bambini e famiglie. Ulteriori dettagli sulla data e il programma saranno annunciati nei prossimi giorni.
Torna la Festa del Gioco, due giornate organizzate dall'Associazione ScuolaLiberaTutti, insieme alla comunità scolastica e alla rete delle associazioni.Sabato 16 e domenica 17 maggio, presso la Scuola Principe di Piemonte (I.C. Padre Semeria), con entrata da Viale Leonardo da Vinci, 94, ci.🔗 Leggi su Romatoday.it
Campane a festa | nome del gioco | FBR IO bells | fatto da leadraven1076
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Festa del Gioco 2026! quest'anno ci saranno anche i laboratori di Acrobax!! Grazie per questo invito bellissimo all'Associazione Genitori Principe di Piemonte che quest'anno compie di 10 anni! Mi raccomando partecipate!È una festa fantastica!! Dal 2018, l’Ass facebook
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Thread delle Raccomandazioni di Gioco Giornaliero (06 Maggio 2026) reddit
PLAY Festival del Gioco: ritorna a Bologna dal 22 al 24 maggio la manifestazione dedicata al gioco analogico con tante novità ed anteprimeDal 22 al 24 maggio Bologna ospita #LaPlay2026: giochi da tavolo, trading card, GdR e tante anteprime da non perdere. ilfattoquotidiano.it