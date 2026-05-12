Festa del Gioco 2026

La Festa del Gioco 2026, organizzata dall'Associazione ScuolaLiberaTutti, si svolgerà in due giornate. L’evento sarà realizzato con il coinvolgimento della comunità scolastica e di varie associazioni del territorio. La manifestazione è prevista per questa primavera e si terrà in uno spazio pubblico dedicato alle attività ludiche e ricreative per bambini e famiglie. Ulteriori dettagli sulla data e il programma saranno annunciati nei prossimi giorni.

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