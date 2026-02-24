Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

Tony Pitony ha scatenato l'entusiasmo alla festa del Fantasanremo, che ha attirato molti appassionati prima dell'inizio ufficiale del festival. La sua esibizione ha coinvolto il pubblico, grazie a bonus e malus del gioco, creando un’atmosfera vivace e imprevedibile. La serata ha visto numerosi partecipanti scambiarsi opinioni e scommesse sui risultati. La festa si è conclusa con una grande attesa per le prossime giornate di Sanremo.

Il Festival non è ancora ufficialmente iniziato ma a Sanremo già si canta: è successo ieri sera, lunedì 23 febbraio, alla festa organizzata dal Fantasanremo. Ospite: Tony Pitony. Il party è stato l’occasione per ricordare che c’è ancora tempo per creare la propria squadra e partecipare al Fantasanremo. Sul sito del gioco sono stati pubblicati i bonus e i malus che si applicheranno quest’anno. Per fare qualche esempio: 10 punti se Arisa consiglierà antidolorifici a Carlo Conti, 10 punti se Eddie Brock dovesse indossare una maschera di Venom, 10 punti se Samurai Jay dovesse indossare un kimono, 13 punti se Tredici Pietro di classifica al 13esimo posto, 10 punti se Malika Ayane restituisce uno spartito all’orchestra, 10 punti a chi indosserà un abito con strascico, 5 punti per l’ombelico in vista, 20 punti in caso di standing ovation del pubblico, 30 punti in caso di invasione di palco non programmata, 10 punti per chi si esibirà insieme a dei ballerini, 10 punti se il direttore d’orchestra indossa un papillon, 10 punti se il cantante in gara suona uno strumento, 5 punti per chi indossa occhiali da sole, 10 punti per chi si esibirà per ultimo. 🔗 Leggi su Open.online

Il FantaSanremo prima che esistesse, da Vasco a Troisi e Madonna: tutti i bonus e malus del passatoIl FantaSanremo ha riscosso grande interesse perché ripercorre momenti storici del festival, come le performance di Vasco, Troisi e Madonna, che hanno influenzato i punteggi.

La sigla del FantaSanremo, cantata da Tony Pitony, è già la prima canzone di Sanremo 2026La sigla del FantaSanremo, interpretata da Tony Pitony, segna ufficialmente l'inizio di Sanremo 2026.

