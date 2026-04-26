Otofarma punta sul Nord | 1,5 milioni per un nuovo polo a Corsico
Otofarma sta investendo 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo polo produttivo a Corsico. L’obiettivo è aumentare la capacità di produzione nel Nord Italia, con il progetto che dovrebbe vedere il completamento entro il 2028. La scelta di questa località rappresenta una strategia di crescita per il gruppo nella regione. La nuova struttura si inserisce nel piano di espansione dell’azienda nel settore farmaceutico.
? Cosa sapere Otofarma investe 1,5 milioni di euro per un nuovo polo produttivo a Corsico.. L'espansione raddoppierà la capacità del gruppo nel Nord Italia entro il 2028.. Il gruppo napoletano Otofarma ha confermato l’acquisizione di un nuovo stabilimento a Corsico, investendo 1,5 milioni di euro per trasformare un sito di 3.000 metri quadrati in un polo produttivo specializzato che raddoppierà la capacità dell’azienda nel Nord Italia. L’operazione segna un passaggio fondamentale per il gruppo, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato settentrionale attraverso una struttura interamente dedicata alla creazione di apparecchi acustici personalizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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