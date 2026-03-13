Perché Ferrari ha aggiunto un'aletta sull'Halo della SF-26 al GP Cina | il vantaggio aerodinamico

Durante il Gran Premio di Cina, Ferrari ha apportato una modifica alla SF-26, aggiungendo un’aletta sull’Halo. Questa modifica ha attirato l’attenzione degli esperti in pista, che hanno osservato come il nuovo elemento possa influenzare l’aerodinamica dell’auto. La decisione di installarla riguarda sia la sicurezza del pilota sia il potenziale miglioramento dei tempi di percorrenza in pista.

L'utilizzo del nuovo componente ha colpito l'occhio degli addetti ai lavori a Shanghai. Prova ad abbinare due fattori fondamentali: sicurezza del pilota e impatto positivo sui tempi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Mossa a sorpresa della Ferrari negli ultimi test prima del mondiale F1: sulla SF-26 c’è un’aletta mai vistaNei test in Bahrain la Ferrari SF-26 mostra un'aletta mai vista vicino allo scarico: si chiama FTM, nasce da una lettura tra le pieghe del...

Ferrari porta l’ala “Macarena” al GP Cina: come funziona e quanto rende più veloci le SF-26Ferrari porta in Cina la nuova ala posteriore "Macarena" sulla SF-26: come funziona, perché riduce il drag e quanto può valere in velocità ed energia...

Altri aggiornamenti su Perché Ferrari

Temi più discussi: Formula 1: Australia, doppietta Mercedes davanti alle 2 Ferrari; Ferrari, è già duello con la Mercedes: perché si giocano tutto sul recupero dell'energia; F1, doppietta Mercedes al GP d'Australia. Ferrari terza con Leclerc | Quattroruote.it; Leclerc: 'Mi aspetto una Ferrari più vicina alla Mercedes, in qualifica e in gara'.

Perché Ferrari ha aggiunto un’aletta sull’Halo della SF-26 al GP Cina: il vantaggio aerodinamicoA Shanghai, durante le prime fasi del week-end di Formula 1, c'è un dettaglio sulla Ferrari che non è sfuggito all'occhio clinico degli addetti ai lavori: sull'Halo della SF-26 è stata montata un'alet ... fanpage.it

Ferrari porta l’ala Macarena al GP Cina: come funziona e quanto rende più veloci le SF-26Ferrari porta in Cina la nuova ala posteriore Macarena sulla SF-26: come funziona, perché riduce il drag e quanto può valere in velocità ... fanpage.it

La Mercedes vola, ma la Ferrari può batterla in Cina: ecco perché x.com

Perché la Ferrari ha seguito una strategia completamente diversa rispetto alla Mercedes Secondo quanto riportato da Vasseur, il team non pensava di potesse arrivare a fine gara con una sola sosta… #F1 #Formula1 #AustralianGP #FuoriPista #Ferrari - facebook.com facebook