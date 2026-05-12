Ferrari annuncio il 5 luglio | Hamilton si ritira dalla Formula 1

Il 5 luglio è stato annunciato che Lewis Hamilton si ritirerà dalla Formula 1. La comunicazione riguarda il pilota britannico, noto per la sua lunga carriera nel campionato. La notizia ha avuto ripercussioni anche nel mondo della Ferrari, con particolare attenzione alla corsa di Silverstone, circuito di casa per il pilota. La decisione segna un cambio importante per il motorsport, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

La frase è pesante, perché riguarda Lewis Hamilton, Ferrari e Silverstone, cioè casa sua, il posto dove ogni parola avrebbe un rumore diverso dal solito. Per ora non c’è un annuncio ufficiale e va detto subito. C’è però una previsione molto netta arrivata dal giornalista olandese Louis Dekker, al NOS-F1podcast, che ha messo sul tavolo uno scenario destinato a far discutere: Hamilton potrebbe comunicare proprio a Silverstone, nel weekend del 5 luglio, il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione. Dekker non l’ha girata troppo larga. “Sarei disposto a scommetterci. Credo che Hamilton annuncerà a Silverstone il suo ritiro al termine di questa stagione”, ha spiegato nel podcast.🔗 Leggi su Sportface.it

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