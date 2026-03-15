In occasione del Gran Premio della Cina di Formula 1, che si è disputato sul circuito di Shanghai, Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria importante, la prima in carriera, mentre Lewis Hamilton ha terminato al terzo posto, ottenendo il suo primo podio con la Ferrari. La gara ha visto la partecipazione di numerosi piloti e ha segnato un risultato significativo per la stagione.

SHANGHAI – L’Italia festeggia un trionfo in Formula 1 dopo 20 anni con la straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina di Formula 1, sul circuito di Shanghai. Il 19enne bolognese della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per Antonelli è la prima vittoria in carriera in Formula 1, è anche il primo pilota italiano a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo Giancarlo Fisichella nel Gp di Malesia nel 2006 alla guida di una Renault. Partito dalla pole position (il più giovane della storia a riuscirci), Antonelli ha guidato la gara dall’inizio alla fine tenendo a bada prima la Ferrari di Hamilton e poi il compagno di squadra Russell. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Cina: Antonelli straordinario. Hamilton terzo: primo podio con la Ferrari

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