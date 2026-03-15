Bellaria torna ad essere ' capitale' della fantascienza con StarCon Italia 2026 numerosi gli ospiti

Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, una convention dedicata a fantascienza, fantasy, scienza e gioco. L’evento riunirà numerosi ospiti e appassionati provenienti da tutta Italia, rendendo la città protagonista di un appuntamento importante nel panorama delle manifestazioni dedicate a questi generi. La convention si svolge nel centro di Bellaria e coinvolge diversi settori culturali e ludici.

Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, una delle principali convention italiane dedicate a fantascienza, fantasy, scienza e gioco Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, una delle principali convention italiane dedicate a fantascienza, fantasy, scienza e gioco. “Per tre giorni - si legge in una nota - appassionati provenienti da tutta Italia si ritroveranno per vivere un grande evento dedicato all’immaginario fantastico, tra incontri con ospiti, conferenze e attività ludiche. La manifestazione riunisce diverse realtà del fandom italiano e propone un ricco programma pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età, dagli appassionati di serie televisive e cinema agli amanti della scienza e della letteratura fantastica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Taratata, anticipazioni stasera 9 febbraio 2026: gli ospiti della prima puntata, da Giorgia ad Emma ad Antonacci, tutte le esibizioni e i duettiIn onda stasera, lunedì 9 febbraio 2026 in prima serata, Taratata porta sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo alcuni tra i nomi più amati della... Leggi anche: Giorgetti: "Candidiamo Bellaria a capitale italiana del mare 2026" Tutti gli aggiornamenti su StarCon Italia Discussioni sull' argomento Star Trek, Star Wars e Blade Runner: a Bellaria torna StarCon Italia; Star Trek, Star Wars e Blade Runner: a Bellaria torna StarCon Italia; San Leo, al Teatro del Palazzo Mediceo la presentazione del libro Un caffè alla volta di Carla Bonvicini; Novafeltria: Ti vedo. La leggenda del Basilisco chiude la stagione di Sciroppo di Teatro®. Star Trek, Star Wars e Blade Runner: a Bellaria torna StarCon ItaliaBellaria torna ad essere la capitale della fantascienza. Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi ospiterà StarCon Italia 2026, una delle principali convention ... chiamamicitta.it Bellaria capitale della fantascienza: torna StarCon Italia con star internazionali e scienza Leggi qui: https://altarimini.it/bellaria-capitale-della-fantascienza-torna-starcon-italia-con-star-internazionali-e-scienza.php facebook