Il ballo forza della natura Torna Tao Dance Theater

Il Tao Dance Theater torna a Reggio dopo il debutto al Festival Aperto 2024. La compagnia presenta ancora una volta uno spettacolo di danza, portando in scena coreografie che esprimono energia e movimento. La serata si svolge questa sera, con un evento che coinvolge il pubblico nel cuore della città. Non sono stati annunciati altri appuntamenti, e l’attenzione rimane sulla performance in programma.

La danza come forza della natura. Dopo il debutto al Festival Aperto 2024, torna a Reggio - stasera alle 20,30 al Teatro Valli - una delle compagnie più affascinanti della scena internazionale: Tao Dance Theater, fondata a Pechino nel 2008 da Tao Ye, Duan Ni e Wang Hao, Leone d’Argento alla Biennale Danza 2023. Lo scorso ottobre il Festival Aperto aveva presentato "13" e "14" al Teatro Ariosto. Ora si invita il pubblico a ritrovare quella stessa forza visionaria con due nuovi lavori, "16" e "17". "16", ispirato ai giochi tradizionali Dragon Dance e Snake, vede sedici danzatori disposti in fila ruotare e marciare in uno spazio circolare a 360 gradi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ballo, forza della natura. Torna Tao Dance Theater She gave birth, heavy bleeding; he with lover; she returned rich, he begged with red eyes! Colleferro. Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati. Bronzo nella categoria Over 50 Social Dance per le ballerine dell’Asd Passione Lady Lory DanceCronache Cittadine COLLEFERRO – Domenica 8 Febbraio una rappresentanza dell’Asd Passione Lady Lory Dance, diretta dalla Maestra e Coreografa Loretta... La Dance Dream in ballo al Garrett ContestCi saranno tanti spettacoli ed attrazioni a Cesenatico, dove il centro del lungomare si prepara ad accogliere una nuova edizione del Garrett Contest,...