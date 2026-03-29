Formula 1 Max Verstappen verso il ritiro a fine stagione? Non mi diverto più forse è meglio stare a casa

Max Verstappen potrebbe abbandonare la Formula 1 al termine di questa stagione, anche se il suo contratto con la scuderia ha ancora due anni di validità. Il pilota ha dichiarato di non divertirsi più e ha espresso l’eventualità di fermarsi e restare a casa. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo delle corse, mentre si attendono eventuali conferme ufficiali.

Max Verstappen potrebbe dire addio alla Formula 1 al termine della stagione, nonostante un contratto con la Red Bull Racing valido ancora per due anni. In un’intervista alla Bbc, rilasciata dopo l’ottavo posto nel Gp del Giappone vinto dal giovanissimo Kimi Antonelli, il pilota olandese ha spiegato di non vivere più le gare con lo stesso entusiasmo di un tempo: «Sto riflettendo su tutto ciò che accade nel paddock. Ci sono 22 gare e mi chiedo, ne vale la pena, o preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici, dato che non mi diverto più?». Le vittorie che mancano. Il quattro volte campione del mondo, 28 anni, ha chiarito che il problema non è legato esclusivamente ai risultati. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Sto pensando al ritiro, non mi diverto più. Non mi piace questa Formula 1”: lo sfogo di VerstappenMax Verstappen potrebbe lasciar la Formula 1 alla fine di questa stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con la... Max Verstappen minaccia il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione: “Ci penserò nelle prossime settimane”Max Verstappen apre all’addio alla Formula 1 dopo il GP del Giappone 2026: la crisi Red Bull e il nuovo regolamento spingono l’olandese a riflettere... F1, GP Cina: Max Verstappen (Red Bull), il ritiro al 46° giro della gara a Shanghai Una raccolta di contenuti su Max Verstappen Temi più discussi: Verstappen nervoso in sala stampa: Esci subito, altrimenti non parlo; Verstappen e il grave episodio che fa (tanto) discutere con un giornalista a Suzuka; 'Caso giornalista', ora parla Max Verstappen: Mi ha mancato di rispetto; La Red Bull non va: Verstappen, nervosismo alle stelle. Caccia un giornalista a Suzuka. Max Verstappen minaccia il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione: Ci penserò nelle prossime settimaneMax Verstappen apre all’addio alla Formula 1 dopo il GP del Giappone 2026: la crisi Red Bull e il nuovo regolamento spingono l’olandese a riflettere ... fanpage.it Formula 1, Max Verstappen non vince più e pensa al ritiro: «Non mi diverto, meglio stare a casa con la famiglia»Max Verstappen potrebbe lasciar la Formula 1 alla fine della stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del sui contratto con ... msn.com Era stato tra i più critici di questo nuovo regolamento da prima che iniziasse la stagione, ma dopo il GP del Giappone Max Verstappen ha parlato addirittura di ritiro dalla Formula 1 Le dichiarazioni complete su rsi.ch/sport - facebook.com facebook Max Verstappen vicino all’addio alla Formula1 Da settimane fra i più insoddisfatti per la nuova era della Formula 1, Max Verstappen ammette per la prima volta davanti ai microfoni di star meditando l'ipotesi di dire addio alla F1 al termine di questa annata x.com